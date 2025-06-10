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Россияне рассказали о своем отношении к обучению на работе

Более 90% опрошенных россиян заявили о необходимости обучения на работе
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Все (94%) опрошенные россияне считают, что работодатель должен предоставлять корпоративное обучение, чтобы сотрудники могли быстрее двигаться по карьерной лестнице. Таковы результаты опроса, проведенного сетью ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC'S и сервисом по поиску работы «Зарплата.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению россиян, работодатели должны давать работникам возможность участия в профессиональных конференциях и форумах (24%), внутренних тренингов и семинаров (23%), компенсацию внешнего обучения в сторонних организациях (21%).

У зумеров (от 18 до 25 лет) немного другое мнение — для них предпочтительнее обучение на внутренних онлайн-платформах (38%). А для россиян в возрасте от 27 до 35 лет на первом месте стажировки в других филиалах или офисах компании (31%).

85% опрошенных считают, что корпоративное обучение должно проводиться в рабочее время. А 81% россиян важно, чтобы по окончании был обязательно предоставлен сертификат.

Но при выборе между компанией с меньшей зарплатой, но с постоянным корпоративным обучением и компанией с большей зарплатой, но без обучения, только 21% выберут первый вариант. Самым важным в карьерном росте для опрошенных является повышение зарплаты (51%), статус и карьерные перспективы (12%), а также бонусы и премии (12%).

В опросе приняли участие 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет и старше.

Ранее россиянам пообещали рост реальных доходов.

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