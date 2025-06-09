Власти Калмыкии хотят сформировать особую экономическую зону в республике

На территории Калмыкии планируют создать особую экономическую зону для развития долгосрочного инвестиционного сотрудничества с прикаспийскими странами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Наше выгодное географическое положение, растущая транспортно-логистическая инфраструктура и устойчивое развитие экономики делают республику перспективной площадкой для долгосрочного инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул он, подводя итоги рабочей встречи правительства региона с делегацией инвесторов из Ирана.

Сообщается, что на встрече присутствовали генеральный директор Группы по развитию Южного Евразийского коридора Бахрам Бахрамсири и председатель Фонда содействия укреплению дружбы народов прикаспийских государств «Наследие Каспия» Камилжан Каландаров.

По словам Хасикова, особое значение имеет стратегическое партнерство с Ираном, которое способствует развитию логистики, мультимодального транспорта, торговли и агропромышленного комплекса. Он отметил, что Калмыкия готова стать ключевой точкой для крупного международного бизнеса в Каспийском регионе.

До этого политолог и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев отметил большой потенциал развития экономики Калмыкии в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Калмыкия была названа бизнес-столицей России.