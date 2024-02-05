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Названа бизнес-столица России. И это не Москва

Банк «Точка»: бизнес-столицей России в 2023 году стала Калмыкия

Республика Калмыкия по итогам 2023 года стала лидером среди российских регионов по скорости прироста зарегистрированных предпринимателей, выяснили аналитики банка «Точка». Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Всего за период в регионе стало на 31% больше ИП и юрлиц по сравнению с 2022 годом. На втором месте по приросту предпринимателей оказалась Чеченская Республика — за последний год количество регистраций бизнеса там увеличилось на 10,7%. Тройку регионов-лидеров замыкает Дагестан — +10,5% год к году.

В топ-5 также вошли Республика Северная Осетия и Забайкальский край. Прирост составил 8,5% и 7,5% соответственно.

Самая быстрорастущая отрасль в бизнес-регионах — интернет-магазины. Внушительный прирост также наблюдается в сегментах туризма, отдыха, спорта и развлечений.

Такая активность в регионах связана с благоприятными условиями для бизнеса: налоги там ниже, а процедуры регистрации и документации проще и быстрее, пояснили эксперты «Точки».

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