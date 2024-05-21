Политолог отметил большой потенциал развития экономики Калмыкии

Проведя рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, президент России Владимир Путин поставил знак качества руководителю этого субъекта, продемонстрировал свою поддержку и расположение, считает научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметил, что после прошедших выборов президента РФ избранный глава государства начал уделять особое внимание региональной повестке. Это выражается в ряде проведенных встреч с главами субъектов. Для них переговоры служат своеобразным одобрением идти на новый срок, полагает Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что на встрече с главой Калмыкии Владимир Путин пожелал ему успехов на предстоящих в сентябре выборах. При этом эксперт подчеркнул, что поддержкой президента заручились не все губернаторы.

Экономическое развитие Калмыкии стало ключевой темой встречи президента и главы республики.

«Калмыкия — регион с большим потенциалом для развития экономики, однако он пока не полностью реализован. Республика не сильно развита в сфере промышленности, и инструменты изменения ситуации как раз обсуждались на встрече», — констатировал Дмитрий Журавлев.

При этом он указал, что глава государства оценил улучшение показателей региона в экономической сфере. Так, валовый региональный продукт республики за последние пять лет увеличился на 38%.

Политолог отметил выгодное транспортно-географическое положение региона, раскинувшегося между Кавказом и Востоком.

«Сегодня, когда вопросы развития транспортных коридоров Азии и Европы становятся все более важными, Калмыкия может оказаться если не в центре, то на пути огромных логистических потоков», — добавил доцент Финансового университета.

Он считает, что Калмыкия может воспользоваться географическим преимуществом.

21 мая президент России Владимир Путин провел встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Основной темой обсуждения стали экономические показатели и методы развития промышленности и сельского хозяйства в регионе, а также улучшение системы здравоохранения.