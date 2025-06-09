На Западе проанализировали решение ОПЕК+ о росте добычи нефти

Решение ОПЕК+ о повышении квот на добычу нефти не привело к реальному росту предложения на мировом рынке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на обзор банка Morgan Stanley.

«Несмотря на увеличение производственных квот примерно на 1 млн баррелей в сутки между мартом и июнем, фактический рост добычи обнаружить сложно. Не похоже, что добыча в Саудовской Аравии существенно выросла», — говорится в материале.

В апреле мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти. По итогам заседания было отмечено, что в январе и феврале 2025 года страны ОПЕК+ придерживались согласованных совместно показателей добычи.

3 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что государства-члены ОПЕК+ могут добывать больше нефти, но пока этого не делают. По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти втрое сверх плана.