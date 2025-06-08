В России начали активно закрываться магазины канцтоваров

В России резко сократилось число магазинов по продаже канцелярских товаров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса Яндекс Карты.

Как сообщается, к маю 2025 года общее число таких магазинов в РФ уменьшилось на 5% год к году, составив 11,76 тыс. точек. К данному месяцу по всей стране закрылось свыше 630 магазинов канцтоваров.

К примеру, за последний год в Ростове-на-Дону и Омске количество этих специализированных магазинов снизилось почти на четверть. В городах-миллионниках сокращение было значительным — на 12,3% год к году.

Издание отмечает, что активное закрытие магазинов канцтоваров связано с растущей конкуренцией со стороны маркетплейсов.

3 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе открытого диалога с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, что российские маркетплейсы должны работать по прозрачным и понятным правилам.

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