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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на сборы ребенка в школу

«Выберу.ру»: большинство родителей потратят на школьные товары до ₽30 тысяч

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство (42%) российских родителей готовы потратить на сборы ребенка в школу до 30 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Выберу.ру», с которыми ознакомилась газета «Известия».

Четверть респондентов выделяют на покупку школьных товаров от 30 до 50 тыс. рублей. 8% родителей готовы потратить на сборы к новому учебному году от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 12% россиян могут позволить себе отдать на эти цели более 100 тыс. рублей.

При этом 13% опрошенных признались, что подготовка к школе в этом году обошлась им дешевле 10 тыс. рублей.

Самой дорогой статьей расхода россияне назвали школьную форму.

До этого стало известно, сколько россияне потратили на покупку школьных товаров в интернете. Расходы пользователей онлайн-ретейлеров на эту категорию товаров по итогам июля — августа превысили 13 млрд рублей.

Ранее стало известно, на чем россияне сэкономят при сборах детей к 1 сентября.

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