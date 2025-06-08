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Российская экономика стала шестой в мире с самой низкой зависимостью от экспорта

РФ заняла шестое место среди экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
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Shutterstock

По итогам прошлого года Российская Федерация стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта. Первое место заняла Ирландия: там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статслужб.

Уточняется, что для анализа были взяты данные 25 стран, так средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%.

«‎Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру — всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно», — говорится в материале.

Соединенные Штаты поставляют за рубеж меньше 11% товаров — это самый низкий показатель экономической зависимости от экспорта среди всех взятых для исследования государств. На втором и третьем местах Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).

5 июня в Минэкономразвития РФ заявили об ускорении роста годового ВВП на 1,9%.

4 июня министерство финансов РФ сообщило, что объем средств Фонда национального благосостояния на 1 июня 2025 года составил 11,696 трлн рублей. Эта сумма эквивалентна 5,5% от прогнозируемого объема ВВП на текущий год.

Ранее в администрации президента РФ рассказали, что российская экономика научилась расти в условиях ограничений.

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