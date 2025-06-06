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Эксперты скорректировали прогноз средней экспортной цены российского газа

ЦЦИ: средняя цена газа в 2025 году ожидается на уровне $303 за тыс. куб. м
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РИА Новости

Средняя экспортная цена российского трубопроводного газа в 2025 году составит $303 за тысячу кубометров, согласно последнему отчету Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Такой вывод сделан на основании анализа мнений семи ведущих отраслевых экспертов, участвующих в регулярном обзоре. Эксперты отметили уменьшение прогнозируемых показателей на 5,6%. Между тем, оценка на будущий год оказалась выше на 7,6%, достигнув $283 за тысячу кубометров.

Специалисты также внесли поправки в долгосрочный прогноз на 2027 год, повысив среднюю цену на 4,3% до уровня $264 за тысячу кубометров.

Кроме того, отмечается стабильность объемов поставок газа по трубопроводу: экспорт в текущем году снижается лишь незначительно, с 116 до 115 миллиардов кубометров, в то время как прогнозы на 2026 и 2027 годы остаются неизменными на уровнях 121 и 128 миллиардов кубометров соответственно.

4 июня Минфин сообщил, что объем поступлений от нефтегазового сектора в мае 2025 года сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 512,7 млрд рублей против 793,7 млрд рублей в 2024-м.

Ранее Новак заявил, что РФ станет лидером на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году.

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