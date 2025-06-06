В Москве стартовала IT-конференция МТС True Tech Day

В Москве стартовала IT-конференция True Tech Day от МТС Web Services, в которой примут участие более 50 экспертов индустрии, сообщает пресс-служба компании.

В программу включены 4 трека, среди которых Main (Настоящее и будущее применение ИИ), Science & Future (Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии), Engineering (Практики backend-разработки и архитектурных решений) и AI & ML (Технические аспекты работы с ML-моделями).

В начале конференции участникам и гостям конференции зачитали приветственную телеграмму президента России Владимира Путина.

«Уверен, что нынешняя конференция, собравшая в очном и онлайн- форматах десятки тысяч участников, позволит выйти на конкретные инициативы и совместные прорывные проекты, которые обязательно будут востребованы», — сказал президент.

По словам президента экосистемы МТС Ровшана Алиева, МТС объединила экспертизу и свои наработки по разным направлениям, чтобы помогать компаниям из разных отраслей экономики трансформироваться с помощью технологий.

«Сегодня у MTS Web Services больше 100 продуктов, начиная с облаков и биометрии, заканчивая агрегатором LLM-моделей и платформой для интеграции высоконагруженных систем. И свыше 11 тысяч ИТ-специалистов, которые их развивают», — сказал он.

Также генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что настоящий прогресс начинается, когда естественный и искусственный интеллект действуют совместно.

«Их синергия позволяет создать качественно новый уровень интеллектуальных систем. Мы стоим на пороге мира, где интеллектуальные системы работают не вместо человека, а вместе с ним», — сказал он.

Профессор, руководитель руководитель лаборатории AI&BM и Центра исследований больших данных в Университете Кен Хи Кен Чжун Ли напомнил, что первый веб-браузер был создан 30 лет назад. По его словам, это можно сравнить с тем, что происходит сейчас.

«Мы переходим от взаимодействия, управляемого пользователем, к автоматизации, управляемой агентами, где агенты искусственного интеллекта инициируют, согласовывают и выполняют действия автономно. Цифровая экономика переходит от API, ориентированных на человека, к API, ориентированным на агентов. Это позволяет ИИ -агентам автономно потреблять услуги, вести переговоры и совершать действия», — отметил он.