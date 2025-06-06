Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, кредитам и ипотеке

Сбербанк с 10 июня снижает ставки по ипотеке и потребительским кредитам, а также по вкладам. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

«C 10 июня снижаем ставки по ипотеке и потребительским кредитам — от 2,0 до 3,5% годовых. С 11 июня ставка по вкладам опустится на 1% на всех сроках — до 19% годовых», — сказано в сообщении.

С 24 июня также снизятся максимальные ставки по накопительным счетам — с 18 до 16% годовых. В организации заявили, что эти решения стали реакцией на снижение Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%.

В пресс-релизе ЦБ также говорится, что темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

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