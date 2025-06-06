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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на июль

Инвестстратег Бахтин: в июле доллар будет стоить 83-85 рублей
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Depositphotos

В июле курс доллара составит 83-85 рублей, евро — 95 рублей, юаня — более 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Физический спрос на зарубежную валюту, в том числе со стороны россиян-выездных туристов, после пандемии коронавируса и геополитических событий 2022 года влияет на валютный курс в значительно меньшей степени, чем раньше. Это лишь один из умеренных сезонных факторов на стороне спроса на иностранную валюту. Рубль этим летом более вероятно будет дешеветь на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, оживления импортеров и сокращения притока экспортной выручки из-за спада уровня цен на нефть в конце весны», — отметил Бахтин.

5 июня курс доллара составил более 79,5 рублей, евро — 91 рубля, юаня — 11 рублей. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 30,3%, евро — на 22,9%, юань — на 29%.

6 июня ЦБ проведет заседание по ключевой ставке. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», регулятор либо сохранит ключевую ставку на уровне 21%, либо понизит ее до 20-20,75%.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от заседания ЦБ по ключевой ставке.

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