В России выросло число компаний, сумевших справиться с нехваткой сотрудников

В России снижается число предприятий, которые испытывают нехватку сотрудников. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центробанка РФ.

«Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться», — указано в документе.

Отмечается, что в отдельных отраслях уменьшается спрос на рабочую силу, и происходит отток сотрудников в другие сферы деятельности. Кроме того, продолжается рост зарплат, который опережает увеличение производительности труда.

В пресс-релизе ЦБ также говорится, что темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что в России ожидают дефицита инженеров, рабочих и медиков.