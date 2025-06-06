Ключевой ставке предсказали резкое снижение

Аналитик Оганисян: Банк России может снизить ключевую ставку до 19%

Не исключено, что 6 июня совет директоров Банка России решит снизить ключевую ставку. Об этом заявили некоторые из опрошенных ТАСС аналитиков.

Так эксперты «Ренессанс капитал» допускают, что ключевая ставка упадет на 100 пунктов — до 20%.

Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян не исключил, что ставка может упасть на 200 пунктов — до 19%.

«Инфляция снижается опережающими темпами, просматриваются признаки замедления экономики. Снизился рост кредитования», — сказал эксперт.

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