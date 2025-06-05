Россияне рассказали, чего ждут от заседания ЦБ по ключевой ставке

Почти половина (43,93%) опрошенных россиян ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 21% на заседании ЦБ 6 июня. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти столько же (40,61%) надеются на снижение ключевой ставки: 26,94% ждут ее уменьшения на 1 процентный пункт, а 13,67% — сразу на 2 п.п. И только 8,45% считают, что ставка может вырасти до 22%.

Опрошенные назвали и «свои варианты» ответов: от философского «гадание на кофейной гуще» до прямого «очень жду понижения».

Решение ЦБ никак не повлияет на личные финансы 32,26% респондентов. Почти 22% надеются, что при снижении ключевой ставки бизнес получит более дешевые кредиты, и это повлияет на цены. 6,25% ожидают, что снижение ставки облегчит выплаты по ипотеке или другим займам. 10,77% опасаются, что при росте ставки их кредиты станут еще дороже. Еще 19,98% видят в возможном росте ставок шанс зафиксировать выгодный доход по вкладам.

В комментариях мнения звучат более тревожно: «жизнь станет дороже», «все подорожает», «ставка бьет по товарам первой необходимости». Такие настроения — обратная сторона высокой ключевой ставки: она не только делает деньги дорогими, но и усиливает ощущение нестабильности.

У 54,1% опрошенных есть вклады в банках. И это объясняет, почему 13,12% готовы «поймать последний шанс» и положить деньги на вклад, если ставки начнут снижаться. Однако 41,71% предпочтут ничего не менять. 12,77% уже сейчас ищут альтернативу банковским вкладам — это может быть сигналом растущего интереса к инвестициям.

В опросе приняли участие 8 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать от заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня.