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Ушедший из России Nissan подал заявки на товарные знаки

ТАСС: покинувший РФ Nissan хочет зарегистрировать товарные знаки
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carnewschina.com

Покинувшая Россию в 2022 году японская автомобильная компания Nissan Motor хочет зарегистрировать в стране товарные знаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роспатента.

Отмечается, что компания подала заявки на регистрацию бренда Nissan в разных вариациях, а также товарных знаков Datsun, Nismo и Infiniti. Процедура пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг, включающим в себя финуслуги, разные типы торговли, строительство и транспорт.

В апреле юрист Вячеслав Игумнов рассказывал, что иностранные компании рискуют потерять права на свои бренды в России. Он объяснил, что для сохранения права необходимо непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет.

Он также заявил, что в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в настоящее время поступают заявки на перерегистрацию товарных знаков от таких компаний, как Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal и Pepsi.

Ранее сообщалось, что для регистрации бренда в РФ в Роспатент обратилась компания Chanel.

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