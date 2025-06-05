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В России оценили вероятность ухода зарубежных авиакомпаний

Вице-президент АТОР Мурадян счел низкой вероятность ухода зарубежных авиакомпаний
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Shutterstock

Вероятность ухода зарубежных авиакомпаний из России — низкая, заявил «Газете.Ru» Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Артур Мурадян.

«Вероятность прекращения полетов зарубежных авиакомпаний в Россию я оцениваю как невысокую. Во многом иностранные авиакомпании получают преимущество в том, как использовать свои маршруты из пункта А в пункт Б, так и доступе к крайне востребованной транзитной составляющей российского пассажиропотока. Решение о прекращении полетов возможно исключительно при существенном ограничении полетов и российских перевозчиков, угрозы аэропортовой или воздушной инфраструктуре России», — отметил Мурадян.

По его словам, в настоящее время такое не происходит. По мнению вице-президента, приостановки полетов зарубежных авиакомпаний «крайне несущественные». Мурадян напомнил, что в России приостанавливали и снова приостановили полеты туркменские авиалинии, «но это крайне малая емкость». Также хотели приостановить полеты турецкие авиалинии, но в итоге ситуация стабилизировалась, уточнил эксперт.

По его оценке, иностранные авиакомпании на маршрутах в Россию в среднем зарабатывают от 20 до 40% больше при такой же дальности летности, чем на внутренних направлениях. По словам эксперта, на внутренних направлениях конкуренция в разы выше, поэтому авиабилеты дешевле.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газета «Ведомости» написала, что зарубежные авиакомпании могут перевести часть рейсов из московских аэропортов (Шереметьево, Внуково, Домодедово) в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

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