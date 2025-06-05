Россиянин раскритиковал китайский Changan UNI-K

Владельцы кроссовера Changan UNI-K продолжают жаловаться на качество китайского авто. Один из них, пользователь портала Drom по имени Дмитрий, раскритиковал машину за слабое лакокрасочное покрытие. По словам владельца, кузов машины легко царапается даже от веток и мелких камней. Об этом пишет «Лента.ру».

Однако главный недостаток Changan, по мнению Дмитрия — крайне тонкий металл кузова, который буквально прогибается при малейшем нажатии. Электроника тоже вызывает вопросы у владельца. По его словам, «красивая, но бесполезная» мультимедийная система страдает от сбоев, зависает, уходит в бесконечную перезагрузку.

«У всех «ЮНИКов» одно и то же: сначала черный экран, потом зависание. Лучше вообще ничего туда не ставить», — предостерег Дмитрий.

К другим проблемам он отнес треснувший шланг омывателя заднего стекла (по его версии, это заводской брак) и неработающие сенсоры на дверных ручках. А одна из неприятных мелочей — невозможность заменить светодиод: конструкция попросту не позволяет это сделать.

До этого с критикой в адрес Changan выступал другой российский автолюбитель — он пожалел о покупке из-за неисправной коробки передач.

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию в мае сократился на 74%.