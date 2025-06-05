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В Европе обеспокоены тем, что компании могут снова начать покупать газ из РФ

NYT: ЕС обеспокоен тем, что компании могут захотеть закупать энергоносители РФ
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Shutterstock

Европейские чиновники обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть закупать российские энергоносители. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Европейские чиновники теперь, по-видимому, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова поддаться соблазну дешевой российской энергии, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, а Москва углубит сближение с Вашингтоном», — говорится в публикации.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году. При этом ожидается, что через два года в ЕС полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее в Венгрии «решительно отвергли» план ЕК по отказу от российского газа.

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