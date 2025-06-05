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В РФ может снизиться ставка по вкладам

НКР: ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18%
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В России максимальная ставка по вкладам может снизиться ниже 18% до конца 2025 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на комментарий рейтингового агентства НКР.

«Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%. Это поддержит динамику долгосрочных сбережений», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что в срочной структуре продолжит расти доля длинных вкладов, при этом доля остатков на текущих счетах в течение года может опуститься до 27-28%.

Отмечается, что рынок в РФ вернулся к привычной для себя ситуации. Ставки по вкладам снова устанавливаются с дисконтом к ключевой ставке ЦБ, а не наоборот. В связи с этим аналитики подчеркивают, что к концу года ключевая ставка Центробанка РФ может составить 18-19%, и поэтому максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%.

До этого результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail», показали, что почти половина (43,93%) опрошенных россиян ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 21% на заседании ЦБ 6 июня.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать от заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня.

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