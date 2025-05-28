Стало известно, сколько россиян недовольны своим уровнем финансовой грамотности

Каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) только начал разбираться в финансах. Еще 9% недовольны уровнем своей финансовой грамотности. Это следует из опроса, проведенного центром аналитики и исследований МТС AdTech и МТС Банка (есть у «Газеты.Ru»).

Только каждый десятый россиянин считает, что его финансовая грамотность на высоком уровне. Большинство россиян (66%) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю.

В Приволжском и Северо-Кавказском округах больше всего тех, кто только начинает разбираться с финансами — 19% и 18% соответственно. Наибольшее количество респондентов, оценивающих свой уровень финансовой грамотности как высокий, пришлось на Центральный федеральный округ (15%), в Дальневосточном таковых оказалось 12%, в Сибирском — 11%. О серьезной мотивации к повышению финансовой грамотности чаще всего говорят жители Северного Кавказа и Урала – по 13% респондентов.

В пятерку федеральных округов, жители которых сильнее всего хотели бы повысить свою финансовую грамотность, вошли Северо-Кавказский федеральный округ — 85% респондентов, Уральский — 81%, Центральный и Приволжский — 80% и Северо-Западный — 79%.

Наименее удовлетворены своим уровнем финансовой грамотности люди в возрасте от 65 лет — 12% среди всех респондентов, выбравших этот ответ. Наиболее финансово грамотными считают себя россияне из возрастных групп 18-24 года (15%) и 25-34 года (13%).

Основной аудиторией, которая заинтересована в росте уровня финансовой грамотности, стали женщины: 84% опрошенных россиянок заявили, что хотят улучшить свой уровень управления финансами. Среди мужской аудитории о таком желании сообщили 75% опрошенных.

Основным инструментом повышения финансовой грамотности россияне считают чтение сайтов про финансы — 44% опрошенных сошлись во мнении, что это сильнее всего повышает финансовую грамотность. Почти каждый третий — 32% респондентов — изучают финансовые форумы и порталы. Чуть меньшее количество участников опроса — 29% — увеличивают свой уровень финансовой грамотности, читая рассылки от банков с описанием банковских продуктов и их применением. Каждый четвертый читает финансовые Telegram-каналы. Обучающую информацию в приложениях по инвестициям и финансовые обзоры на видеоплатформах смотрят по 19% респондентов.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что более половины россиян готовы отдавать за онлайн-обучение до 50% зарплаты.