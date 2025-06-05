Финансист объяснил, кому удвоят пенсию в июле

С 1 июля граждане России, которым исполнилось 80 лет, начнут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом заявил «Прайму» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Как уточняется, в этом году фиксированная выплата составляет 8907,70 руб. С 1 июля она удвоится до 17 815, 4 руб.

«Помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — отметил Балынин.

Он добавил, что общая сумма после надбавки составит 19129,40 руб. Для ее получения не нужно никуда обращаться, потому что Социальный фонд России повысит пенсии на основе своих данных.

В апреле стало известно, что пенсия неработающих пенсионеров на более чем 2,5 тыс. руб. в месяц больше, чем у работающих. Средний размер пенсионных выплат на 1 февраля этого года у работающих пенсионеров составлял 20 928,65 руб., а у неработающих — 23 800,81 руб. Первая группа насчитывает в РФ более 8,1 млн получателей, а вторая — почти 33 млн. Разница между их выплатами составляет 2872,16 руб.

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