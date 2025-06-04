Жители ЖК «Новое Внуково» от застройщика «Самолет» столкнулись с проблемами

Жители ЖК «Новое Внуково» от застройщика «Самолет» столкнулись с заметными проблемами, включая транспортную доступность, инфраструктуру и качество строительства. Об этом пишет «Лента.ру». Корреспондент редакции побывал в ЖК и поговорил с жильцами.

В первую очередь, у жильцов возникли проблемы с заселением.

«У нас во второй очереди строительства была просрочка месяц — ерунда! А вот одна девочка из первой очереди ждала ключи полгода. За это время она шесть раз переезжала с одной съемной квартиры на другую! Причем платила и ипотеку, и за аренду, да и сам переезд денег стоит», — рассказала «Ленте.ру» жительница ЖК Анастасия.

По словам жильцов, ключевые проблемы ЖК — низкое качество отделки, плотная застройка и перегруженные инженерные системы. Риелторы и застройщики рассказывают, что жилье в комплексе эконом- и комфорт-класса изначально продается по привлекательной цене с отделкой и субсидированной ипотекой.

Жильцы же отметили, что застройщики нередко экономят: обещанная инфраструктура либо задерживается, либо реализуется частично. После продажи квартир мотивация завершать благоустройство исчезает, а жители получают просто квадратные метры, пожаловались собеседники редакции. По их словам, стены в квартирах часто кривые, плитка в ванной отваливается, есть царапины на оконных стеклах, в батареях — дыры.

Также жильцы сообщили, что многие дома сдаются с недоделками, коммуникации перегружены, электричество отключают, связь пропадает, машино-мест в разы меньше, чем квартир. А некоторые девелоперы продают часть территории третьим компаниям, и вместо подземных паркингов обещают строительство многоуровневых позже. Ближайшее метро и школы зачастую отсутствуют. Также нередки случаи, когда жильцы сталкиваются с обманом в ожиданиях — из-за слабых юридических формулировок в договорах. Кроме того, одна из жильцов столкнулась с тем, что в ее будущей квартире проживали рабочие.

Эксперты подчеркнули, что проблемы большинства периферийных ЖК — системные. Их корни — в нарушении градостроительных норм, отсутствии социальной ответственности и устаревших строительных регламентах. По мнению экспертов, решать возникающие сложности можно только через коллективные действия жильцов, юридическую поддержку и требовательность на этапе выбора жилья. В противном случае жилье остается временным компромиссом, а не комфортной средой для жизни, заключили эксперты.

Ранее прокуратура обнаружила нарушения в домах от застройщика «ПИК».