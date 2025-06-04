Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты и золота до ₽1,5 млрд в день с 6 июня

Минфин с 6 июня по 4 июля направит на покупку валюты и золота ₽28,3 млрд

Минфин России в период с 6 июня по 4 июля направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила в объеме 28,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, ежедневный объем операций составит в эквиваленте 1,5 млрд руб.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 28,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 июня 2025 года по 4 июля 2025 года», — говорится в публикации.

В период с 13 мая по 5 июня российский минфин приобретал валюту и золото на 41,6 млрд руб. (2,3 млрд руб. в день). Еще месяцем ранее траты на эти цели составляли 35,9 млрд руб. или 1,6 млрд руб. в день.

До этого генеральный директор сервиса по покупке и продаже золота Moneymatika.ru Максим Мольдерф рассказал «Газете.Ru», что резкое снижение стоимости золота в рублях возможно лишь в случае падения курса доллара до 70 руб. и ниже.

3 июня 2025 года официальная учетная цена грамма золота, установленная ЦБ, составляла 8 338,21 руб.

Ранее россиянам посоветовали вложиться в золото.