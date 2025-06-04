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Бизнес
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Названо условие резкого падения цен на золото

Финансист Мольдерф: цены на золото снизятся на 10% при долларе по 70 руб. и ниже
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Umit Bektas/Reuters

Резкое снижение стоимости золота в рублях возможно лишь в случае падения курса доллара до 70 рублей и ниже. Но такое развитие событий маловероятно, сообщил «Газете.Ru» гендиректор сервиса по покупке и продаже золота Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

«В рублях резкое падение золота на 10% и более возможно только при одном сценарии — в случае резкого укрепления национальной валюты. Такой эффект может возникнуть, если курс доллара снизится до 70 рублей и ниже. Однако подобное укрепление рубля в текущих экономических условиях выглядит маловероятным, и даже если такой сценарий реализуется, его можно будет рассматривать как временную аномалию, а не устойчивый тренд. Коррекции цен на золото в рублях уже наблюдались в 2024 году. В начале февраля унция стоила около 9 тыс. рублей, к концу мая цена опустилась до 8,4 тыс. рублей. Ранее, в феврале, стоимость также снижалась с 7,5 тыс. до 6,5 тыс. рублей. В обоих случаях снижение было вызвано временным укреплением рубля и не сопровождалось фундаментальными изменениями в динамике золота на мировом рынке», — отметил Мольдерф.

По его словам, другой гипотетический, но крайне маловероятный сценарий снижения цены золота — если ЦБ начнет агрессивно снижать ключевую ставку и доходность по облигациям и депозитам значительно вырастет. Эксперт уточнил, что сейчас прогнозируется снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1–2 процентных пункта, так что вероятность такого развития событий минимальна.

По мнению Мольдерфа, если коррекция случится, это не повод продавать золото, а возможность купить его по более низкой цене перед новым ростом. Многие инвесторы используют стратегию усреднения, особенно в периоды краткосрочных спадов, заключил эксперт. Эксперт заключил, что за последние 50 лет цена золота выросла более чем в 50 раз, и рост происходил, несмотря на экономические кризисы, войны и глобальные потрясения.

3 июня 2025 года официальная учетная цена грамма золота, установленная ЦБ, составляла 8 338,21 рубля.

Ранее россиянам посоветовали вложиться в золото.

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