Россияне рассказали о своей первой работе

Более половины опрошенных россиян начали работать еще во время учебы — в школе, колледже или университете. Чаще других об этом заявляли жители Москвы и Московской области (60%). При выборе первой работы чаще всего респонденты обращали внимание на гибкий график (55%). Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Другими важными критериями выбора работы опрошенные назвали помощь в адаптации (45%) и наличие стажировок (44%). Только 39% участников опроса выделили конкурентный доход значимым критерием.

Почти каждый пятый участник (18%) опроса считает совмещение работы с образовательным процессом несложным и полезным опытом. Однако 77% россиян сталкивались с трудностями при совмещении карьеры и учебы. Одним из значимых факторов успешного старта карьеры 82% опрошенных считают опыт стажировок, причем для 25% он является критически важным. Более половины россиян готовы рассматривать его как желательный, но необязательный критерий.

Большинство опрошенных россиян считают, что начинать работать или подрабатывать нужно уже в 14–18 лет. Такой опыт чаще всего отмечают респонденты Северо-Кавказского (67%) и Дальневосточного (67%) федеральных округов. Треть участников опроса назвали оптимальным возрастом для старта карьеры —19–21 год, 6% — от 22 до 25 лет.

Опрос был проведен с 20 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее стало известно, у скольких россиян есть подработки.