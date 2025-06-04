В России оценили, ждать ли снижения ключевой ставки в июне

Центробанк может снизить ключевую ставку до 20% или сохранить ее на прежнем уровне в 21% на ближайшем заседании, которое состоится 6 июня. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, это будет сложный выбор между двумя сценариями. Снижение ставки возможно в случае влияния правительства, которое допускает риски переохлаждения экономики, уточнил эксперт. При этом он уточнил, что оно вряд ли будет сильным — максимум до 20%.

«Снижать ключевую ставку до 19% сейчас явно рано. Обосновать это ЦБ может тем, что с 1 июня на 12,6% повысились тарифы на электроэнергию. Как показывает опыт, такие индексации всегда разгоняли инфляцию, а снижение ставки усилит этот процесс»,— отметил Масленников.

Экономист добавил, что возможное ослабление рубля также может повлиять на инфляцию. В этом случае ЦБ может сохранить ставку на прежнем уровне.

Bloomberg со ссылкой на российских чиновников, знакомых с ситуацией, писало, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку на июньском заседании. По информации агентства, совет директоров Центробанка может ослабить денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения экономики России.

Ранее экономист объяснил, почему российские банки начали снижать ставки по вкладам.