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Бизнес
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Россияне стали чаще занимать на лечение и помощь родным

«Займер»: россияне стали вдвое чаще брать микрозаймы на лечение
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россияне в мае 2025 года стали в два раза чаще брать займы на лечение (12,5% опрошенных) по сравнению с прошлым годом (6,25%). Таковы результаты опроса, проведенного МФК «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Стало больше тех, кто брал в долг для помощи родным или близким — в мае этого года так делал каждый десятый (10,6%).

Популярность займов на покупку одежды и техники вдвое снизилась. Если в прошлом году их брал каждый десятый, то в этом — только 5,3% респондентов. Также снизилась доля займов на ремонт машины — с 10,1% до 6,0%, и квартиры — с 9,3% до 5,5%.

Число тех, кто одалживал в микрофинансовой организации, чтобы заплатить по другим кредитам, в этом году осталось на том же уровне, что и в прошлом — 4,5%, равно как и тех, кто использовал заем для оплаты ЖКХ или квартплаты (3,9%). Не показала значимого изменения и доля тех, кто тратил заемные средства на отдых и путешествия (1,6%).

«Россияне берут микрозаймы на обычные цели — те же самые, по которым пользуются кредитными картами или другими банковскими продуктами. При этом по сравнению с прошлым годом население стало сильнее осознавать важность баланса и ответственного отношения к финансам. Сейчас граждане предпочитают тратить только на самое важное, а второстепенные расходы — откладывают, отдавая приоритет накоплениям», — отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали об отношении к деньгам в долг.

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