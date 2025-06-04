Россиянам рассказали, как сэкономить на «Цезаре»

Две порции салата «Цезарь» в российских ресторанах стоят около 1,2 тыс. рублей. Если приготовить его дома, можно сэкономить примерно 800 рублей, сказала «Газете.Ru» эксперт по домашней экономике «Х5 Клуба» Арина Самойлова.

«В московском ресторане одна стандартная порция салата «Цезарь» (250 граммов) обойдется в 500–700 рублей. Но это довольно простое и быстрое блюдо можно приготовить и самостоятельно, а выгода будет ощутимой, особенно если ориентироваться на скидки и акции в торговых сетях. Для двух порций домашнего «Цезаря» понадобится пучок салата ромэн ( 100 рублей), 200 граммов куриного филе ( 80 рублей), 100 граммов помидоров черри ( 65 рублей), 20–25 граммов тертого сыра «Пармезан» ( 40 рублей), порция гренок или домашних сухариков, три-четыре ложки оливкового масла и щепотка соли. Соус для салата можно купить уже готовый, он обойдется примерно в 90–100 рублей», — отметила Самойлова.

Она уточнила, что домашняя порция салата на двоих будет стоить 400 рублей. По словам Самойловой, на сэкономленные деньги можно приготовить полноценный ужин на двоих с бутылкой вина.

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