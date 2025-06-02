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Стало известно, сколько россиян устраивают читмил

Эксперт «Х5 Клуба» Самойлова: более 70% россиян устраивают читмил
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CNN

Каждый второй россиянин периодически садится на диету, а более 70% устраивают так называемый читмил — день, когда можно есть все, что хочется. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Х5 Клуба» по домашней экономике Арина Самойлова. Она рассказала, как сэкономить на читмиле.

«Читмил — это не спонтанный срыв, когда вы ночью идете к холодильнику и съедаете все самое вкусное в неограниченных количествах. Это заранее спланированный прием пищи, когда вы съедаете всего одну порцию запрещенной еды — этого достаточно, чтобы получить удовольствие и не нанести вреда здоровью. Проводить читмил лучше утром или днем, когда метаболизм наиболее активен. Перед приемом пищи рекомендуется выпить стакан воды. Не ешьте за просмотром фильма, чтобы не потерять контроль над количеством съеденного. И обязательно погуляйте на свежем воздухе: физическая нагрузка поможет вам ускорить обмен веществ», — отметила Самойлова.

Она посоветовала составлять меню на неделю заранее, с учетом заслуженного читмила — это поможет и бюджет просчитать, и удержаться от незапланированных трат на вкусные излишества. Идеально делать это в воскресенье перед походом в магазин, чтобы успеть закупить необходимые продукты на неделю. Табличку с меню можно закрепить на магните и повесить на холодильник, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала морковь.

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