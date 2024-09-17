Эксперт назвал криптовалюту эффективным инструментом для обхода санкций

Криптовалюта является удобным и эффективным инструментом для обхода западных санкций. При условии соблюдения цифровой гигиены можно сохранять анонимность в международных расчетах. Об этом в беседе с РИАМО сообщил SEO TEHNOBIT Александр Пересичан. Также, по его словам, цифровые денежные единицы убирают многие операционные издержки.

«Когда твой бизнес не зависит от банкиров, правила его ведения становятся гибче. Это экономия не только денег, но и времени. Расчеты в крипте можно проводить практически мгновенно и не бояться, что деньги где-то зависнут из-за проблем с банками-корреспондентами или по другим причинам», — пояснил Пересичан.

При этом эксперт предупредил, что существуют в таких расчетах и риски. Поскольку речь идет о бизнесе, сделки подразумевают крупные переводы, а такие операции проще отследить.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов до этого предположил, что проблемы с международными расчетами начнут постепенно разрешаться с 2025 года.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в свою очередь заявил, что легализация в России криптовалют и майнинга может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций.

Ранее Путин назвал Россию одним из мировых лидеров майнинга.