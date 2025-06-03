В России стали сдавать меньше квартир

Предложение съемных квартир в российских городах-миллионниках в мае снизилось. Наиболее заметно сократилось предложение «однушек» — на 3,7% за месяц, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

«Число съемных студий снизилось на 1,9%, двухкомнатных квартир — на 2,8%, трехкомнатных — на 3,1%. Уменьшение числа сдаваемых квартир не привело к росту медианной стоимости арендного жилья: колебание цены не превышало 1%. Это связано с тем, что некоторые собственники в мае снижают ставку аренды, чтобы успеть сдать квартиру до начала сезона отпусков. Дополнительным фактором послужило уменьшение экспозиции квартир высокобюджетного сегмента в мае. Некоторые собственники таких квартир, чтобы не потерять в дальнейшем в доходе, могут временно снимать объявления о сдаче и возвращаться к поиску жильцов в более активный сезон», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

По данным сервиса, медианная стоимость сдаваемых студий в среднем по всем городам-миллионникам составила 27 тыс. рублей (-0,9% за месяц), однокомнатных квартир — осталась на уровне около 30 тыс. рублей (+0,1% за месяц). Средняя цена двухкомнатных квартир в аренду составила 40 тыс. рублей (+0,9% за месяц), а трехкомнатных — осталась на уровне около 57 тыс. рублей (-0,1% за месяц).

Ранее была названа цена самого дорогого съемного жилья в Москве.