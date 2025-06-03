Россияне назвали оптимальную зарплату

Почти половина (44%) опрошенных россиян назвали оптимальной зарплату в 110–150 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group (есть у «Газеты.Ru»).

25% респондентов предпочли бы получать зарплату в 150–200 тыс. рублей, 14% — 90–110 тыс. рублей, 11% — 200–250 тыс. рублей. Остальные 6% хотели бы зарплату более 250 тыс. рублей.

«Среди минимальных расходов россияне выделили продукты и товары первой необходимости, на которые уходит более 25% от дохода семьи. Каждый второй опрошенный признался, что тратит на продукты от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. На оплату постоянных счетов (услуги ЖКХ, кредиты) тратится 5–10% доходов. 10–15% зарплаты уходит на кредиты. На одежду и технику приходится около 5% расходов, однако эта доля существенно возрастает, если появляется необходимость в срочных дорогостоящих покупках. На машину и бензин тратится 10%, на поездки — более 50% (единовременно), на лекарства — 5–10%», — отметили в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее была названа сумма, которая нужна для получения в старости 150 тыс. рублей ежемесячно.