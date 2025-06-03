Стало известно, сколько россиян заменят роботами за 25 лет

В течение ближайших пяти лет роботизация способна высвободить около 6 млн рабочих мест в России, на которых задействованы неквалифицированные кадры. А в перспективе 25 лет это число может утроиться, достигнув 18 млн, спрогнозировала для «Газеты.Ru» директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина.

«В России активно развивалась складская логистика, IT-сервисы, автоматизированные системы управления. При этом рост самого числа складов требует все большего количества персонала, что дополнительно обостряет проблему дефицита кадров и усиливает необходимость ускоренного внедрения роботизации. Теперь именно она становится ключевым фактором поддержания экономического роста: без ее широкого применения бизнес столкнется с нарастающим кадровым дефицитом, снижением производительности и ограничениями в масштабировании», — отметила Родина.

По ее словам, автоматизация особенно активно внедряется в сферах, традиционно зависевших от труда мигрантов: на складах, стройках и в агропромышленном комплексе. Здесь роботизированные решения уже позволяют заменять рутинный, тяжелый и опасный физический труд. На первый взгляд это может восприниматься как угроза, однако на деле роботизация не устраняет человека из производственного процесса, а трансформирует его роль.

Родина добавила, что сроки окупаемости роботизации значительно сократились.

Эксперт пояснила, что у человека, помимо зарплаты, есть скрытые издержки: медстрахование, налоги, обучение, текучка, простои, инфраструктура, рекрутинг. У робота — стоимость закупки, интеграции и обслуживания.

Родина заключила, что роботизация не заменяет людей, а меняет требования к их квалификации. В течение ближайших трех-пяти лет вместо неквалифицированного ручного труда востребованы будут специалисты, способные контролировать и обслуживать роботизированные системы. По сути речь идет о переходе от физического труда к интеллектуальному управлению системами, подытожила эксперт.

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