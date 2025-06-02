Украинцы уменьшают объемы денежных переводов на родину несколько лет подряд

Нацбанк: украинцы уменьшают объемы денежных переводов на родину более двух лет

Объем частных денежных переводов из-за рубежа на территорию Украины снижается более двух лет подряд. Об этом сообщило агентство «Украинские новости», ссылаясь на статистику Национального банка Украины.

По данным агентства, в апреле текущего года объем переводов сократился на 13,5% год к году и составил $0,7 млрд. Зарплата, которую граждане Украины получают из-за границы, уменьшилась на 9,7%, а другие частные переводы снизились на 9,1%.

В целом, утверждает агентство, в этом году через официальные каналы было направлено на 9,4% меньше переводов, чем в апреле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы сократился на 19% в сравнении с апрелем 2024 года.

Всего за январь — апрель 2024 года, отмечают «Украинские новости», объемы денежных переводов уменьшились на 16,7%.

Агентство подчеркивает, что объемы частных денежных переводов в прошлом году по сравнению с 2023 годом уменьшились на 15,2% и составили $9,6 млрд. Объемы частных денежных переводов в 2023 году снизились на 7,8% в сравнении с 2022 годом и составили $11,6 млрд.

В 2021 году объем денежных переводов на Украину увеличился на 25,4% и достиг $15,026 млрд.

Национальный банк страны не объясняет, с чем связано снижение показателей.

До этого сообщалось, что на Украине снизили максимальную сумму, которую можно переводить каждый месяц с карты на карту между счетами физических лиц.

Ранее у Украины нашелся действующий счет в российском банке.