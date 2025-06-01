Украинцам ограничили сумму переводов с карты на карту

На Украине с 1 июня понизили лимиты на переводы с карты на карту для граждан

С 1 июня банки на Украине снизили максимальную сумму, которую можно переводить каждый месяц с карты на карту между счетами физических лиц. Об этом пишет «Страна.ua».

Согласно ее публикации, максимальная сумма таких операций без подтверждающих документов теперь составляет 100 тыс. грн ($2 404) вместо прежних 150 тыс. ($3 606). Это касается переводов по номеру карты, телефону или через IBAN.

«Новые лимиты не распространяются на снятие наличных, оплату товаров и услуг (включая коммунальные), переводы между собственными счетами, а также переводы на счета компаний», — отмечает газета.

Как уточняется, увеличить лимит можно, если подтвердить доход, например, можно предоставить справку о зарплате и данные из налоговой. Если операции украинцев кажутся подозрительными или у них нет официально подтвержденного дохода, граждане попадают в группу риска. Для них максимальная сумма операций будет более низкой — 50 тыс. грн в месяц ($1 202).

Прошлой осенью Национальный банк Украины установил лимит в 150 тыс. грн в месяц на исходящие переводы с карты на карту по всем счетам клиента в одном банке. Ограничение не коснулось счетов волонтеров, соответствующих определенным критериям, и лиц с ежемесячным доходом выше установленного ограничения. Кроме того, исключение было сделано для переводов между собственными счетами в одном банке и операций по реквизитам IBAN.

Ранее у Украины нашелся действующий счет в российском банке.