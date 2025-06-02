За три месяца более 10 млн россиян оформили самозапрет на кредиты

За три месяца работы сервиса самозапрета на получение кредитов россияне подали 11,53 млн заявлений на установку ограничения и 504 тысячи — на его снятие. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 миллиона человек. Большинство выбрали полный запрет на оформление любых кредитов — таких заявлений было 10,5 миллиона, или 91% от общего числа. Еще 479 тыс. россиян ограничили только онлайн-выдачу кредитов в банках и микрофинансовых организациях, 185 тысяч — полностью запретили займы в МФО, а 164 тысячи — и в МФО, и онлайн в банках. Остальные выбрали другие варианты блокировки.

Чаще всего самозапрет оформляют граждане в возрасте от 35 до 45 лет — на них приходится 23% всех ограничений. Далее идут возрастные группы 45–55 лет (21%), 55–65 лет (20%), старше 65 лет (17%), 25–35 лет (12%) и моложе 25 лет (7%).

Среди регионов, где жители активнее всего воспользовались сервисом самозапрета на кредиты, лидирует Москва — от зарегистрированных в столице граждан поступило 1,13 млн заявлений на установку ограничения и 30 тысяч на его снятие. Далее следуют Подмосковье с 778 тысячами заявлений (25 тысяч на снятие), Санкт-Петербург — 535 тысяч (16 тысяч снятий), Республика Башкортостан — 395 тысяч (22 тысячи снятий), Свердловская область — 357 тысяч (18 тысяч), Краснодарский край — 337 тысяч (16 тысяч), Ростовская область — 335 тысяч (13 тысяч), Татарстан — 309 тысяч (14 тысяч), Челябинская область — 290 тысяч (14 тысяч) и Нижегородская область — 245 тысяч заявлений, из которых 10 тысяч касались отмены запрета.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Его можно бесплатно установить через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах подобная возможность появится с 1 сентября. За первый месяц работы сервиса самозапрет установили 7,94 млн россиян.

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