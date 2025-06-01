Экономист назвал условие для отказа россиян от банковских вкладов

После снижения ставок по вкладам россияне массово откажутся нести деньги в банки. Об этом сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм»

По его словам, если в начале года средняя ставка по вкладам достигала 21,5%, то теперь она снизилась до 19,5%. При этом приток новых средств в банки заметно замедлился.

Кузнецов выделил два типа вкладчиков: активных и пассивных. Первые готовы искать самые выгодные условия, используют стратегии вроде «депозитных лестниц» и реагируют на любые колебания ставок. Пассивные же предпочитают стабильность — размещают деньги в крупных банках и реже меняют финансовую стратегию.

Кузнецов обратил внимание, что пассивные вкладчики обычно не спешат забирать деньги, но при ухудшении экономической ситуации прекращают пополнять депозиты. Для них решающим остается не ставка, а общее ощущение стабильности и доверия к будущему.

По оценке финансиста, тревожным сигналом для активных вкладчиков станет приближение доходности вкладов к уровню «воспринимаемой инфляции» — примерно 14–15% годовых. В этом случае часть граждан может перейти от накоплений к тратам или начнет интересоваться инвестиционными инструментами, особенно если банки предлагают такие продукты через аффилированные структуры.

Кроме того, дополнительным фактором может стать колебание валютного курса. Если рубль начнет заметно слабеть, то часть сбережений могут перевести в доллары, заключил эксперт.

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.Ru» сообщал, что ставки по годовым вкладам могут снизиться до 15–17% после заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня.