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Россия вошла в топ-10 стран-лидеров по доступности электроэнергии в Европе

РИА: РФ заняла шестое место в рейтинге доступности электроэнергии в Европе
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Shutterstock

Россия заняла шестое место в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В основу рейтинга легло количество киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных европейских стран на свои среднемесячные зарплаты. Согласно исследованию, в России этот показатель составил 17,2 тысячи киловатт-часов.

Лидером по доступности электроэнергии стала Исландия. Жители этой страны могут приобрести на свою среднюю зарплату более 26 тысяч киловатт-часов. Следом идут Лихтенштейн и Люксембург — 23,9 тысячи и 20,7 тысячи киловатт-часов соответственно. Последнее место в топе заняла Чехия, где жители могут купить 4,3 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

19 мая сообщалось, что Россия вошла в топ-2 европейских стран по доступности природного газа для граждан в 2024 году, уступив только Казахстану. Согласно исследованию, жители республики могут купить более 10 тысяч кубометров газа на среднюю зарплату при цене 5,4 рубля за кубометр, в РФ — 9,6 тысячи кубометров при стоимости 8,1 рубля за кубометр.

Ранее Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

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