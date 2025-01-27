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Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина

Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская Федерация заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина для населения на начало 2025 года. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

По информации аналитиков, в России объем бензина, который можно купить на среднюю зарплату, составил 1242,6 литра. На начало текущего года цена на бензин АИ-95 в стране составила 60,6 рубля за литр. По сравнению с началом 2024-го цена на эту марку топлива выросла на 9,9%.

Дизельное топливо в России на начало 2025 года стоило 70,1 рубля за литр, его цена за год выросла на 8,7%, отмечает РИА Новости.

На первой позиции в рейтинге находится Люксембург — на среднюю зарплату жители этой страны могут приобрести немногим более 2,7 тысячи литров бензина. Наименьшее количество топлива — около 520 литров — можно приобрести в Молдавии.

В декабре прошлого года экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев предупредил, что в 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%. Тем не менее, по словам эксперта, российский бензин все равно остается одним из самых дешевых в мире.

Ранее ФАС запретила автоэкспертам высказываться о ценах на бензин.

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