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С октября в Украине вводят лимиты на денежные переводы

На Украине ограничат переводы между картами лимитом в 150 тыс. грн в месяц

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Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября установит лимит в 150 тыс. грн в месяц на исходящие переводы «с карты на карту» по всем счетам клиента в одном банке. Об это пишет РБК Украина.

Мера будет действовать полгода и не затронет ряд категорий. Лимит не распространяется на счета волонтеров, соответствующих определенным критериям, и лиц с ежемесячным доходом выше установленного ограничения. Также исключение сделано для переводов между собственными счетами в одном банке и операций по реквизитам IBAN.

«Новые правила призваны стабилизировать финансовую систему в текущих условиях», - прокомментировали в НБУ.

Юридические лица смогут осуществлять переводы без ограничений. Банки будут следить за соблюдением нового лимита и блокировать превышающие его транзакции.

В России с 1 мая увеличили лимит бесплатных переводов между своими счетами. Теперь комиссия не будет взиматься за транзакции до 30 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько банковский карт использует среднестатистический россиянин.

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