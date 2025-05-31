СМИ узнали о запасных планах Белого дома при новой приостановке судом импортных пошлин

Администрация американского президента Дональда Трампа готовит план действий, если суд приостановит введение повышенных импортных пошлин. Об этом пишет The Politico со ссылкой на источники.

«Представители администрации готовят запасные планы на случай, если широкий набор пошлин, которые они наложили на торговых партнеров США, будет снова приостановлен в суде», — говорится в статье.

Как уточняется, в Белом доме могут разработать механизм, позволяющий быстро вводить пошлины без получения одобрения со стороны конгресса.

«Данная стратегия, одна из нескольких рассматриваемых, позволит президенту заменить существующие 10-процентные всеобщие тарифы для стран сборами до пятнадцати процентов, но только на шесть месяцев», — сообщает издание и добавляет, что затем главе государства понадобится согласие конгрессменов на продление введенных мер.

Согласно публикации, такой подход к введению пошлин еще никогда не проверялся в суде и может привести к тому, что администрация лидера США снова окажется в тупике.

«Даже союзники Трампа боятся, что те, кто находятся в Белом доме, делают недостаточно для консультирования президента о его наилучших опциях, склоняясь к его предпочтению действовать быстро без представления полного набора более надежных стратегий», — отмечается в публикации.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили решение президента США, пригрозив ответными мерами. Однако 29 марта американский суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом пошлины, аргументировав это тем, что политик превысил свои полномочия.

Ранее Трамп отказался менять решение о пошлинах для ЕС.