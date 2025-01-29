Россиян предупредили о новом способе мошенничества с дубайским шоколадом

Мошенники начали обманывать россиян через фальшивые интернет-магазины, предлагающие купить дубайский шоколад. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники создают фальшивые сайты, на которых используют логотипы известных брендов. Через эти порталы мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение или выманивают персональные данные.

«Будьте осторожны, перед оплатой поставки обязательно изучайте отзывы на независимых платформах, избегайте взаимодействия с организациями, не зарегистрированными на территории России», — говорится в сообщении.

24 января в МВД сообщили, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram вирус в формате «.apk», замаскированный под видео, на котором якобы запечатлена жертва. При открытии таких файлов на устройство пользователя устанавливается приложение, зараженное трояном Mamont, который способен считывать push-уведомления, СМС и получать доступ к фотографиям из галереи.

Ранее россиянин организовал в Казахстане мошеннический колл-центр.