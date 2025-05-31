Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять персонал

Нефтяные компании США массово закрывают буровые установки и увольняют сотрудников из-за падения мировых цен на нефть. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что десятки компаний, занимающихся бурением скважин, намерены направить почти на 3,5% меньше средств, чем планировали ранее на проведение работ. В частности, компания из Хьюстона будет производить меньше буровых работ в бассейне Пермиан в Техасе и Нью-Мексико, однако увеличит объемы на богатом природным газом северо-востоке страны.

Кроме того, Diamondback Energy, одна из крупных нефтедобывающих компаний Permian, сократила годовой прогноз по расходам на нефтедобычу до 10%. В компании считают, что американская нефтяная промышленность уже достигла пика добычи: ежедневно в стране добывается более 13 млн баррелей нефти.

Автор статьи напомнила, что уменьшение объемов нефтедобычи идет вразрез с обещаниями предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Увеличение объемов бурения обычно ведет к снижению цен на нефть, а сокращение объемов, наоборот, — приводит к росту цен на сырье, говорится в публикации. В последний день майских торгов мировые цены на нефть опускались почти на 1%.

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