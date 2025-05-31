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Депутаты предложили класть 100 тысяч рублей на счет каждого новорожденного

В кабмин направили проект о создании в РФ системы детских сберегательных счетов
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей для каждого родившегося ребенка направлен на заключение в правительство. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Проект закона направлен на расширение системы господдержки семей с детьми через введение детского сберегательного счета, указано в пояснительной записке к документу.

Миронов рассказал агентству, что этими средствами вместе с накопившимися процентами можно будет пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста.

По его словам, соответствующий сберегательный счет может обеспечить равный старт при вступлении во взрослую жизнь. Депутат считает, что эти средства могут стать основой для получения образования или создания семьи.

Никакого заявления от родителей не потребуется. Порядок ведения и учета такого счета предлагается устанавливать решением правительства, добавил он.

До этого Миронов предложил ввести доплату к маткапиталу за третьего ребенка.

Ранее в Госдуме предложили создать систему «Брак без сюрпризов».

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