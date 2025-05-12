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Почти половина садов в Воронежской области пострадали от заморозков

Власти Воронежской области: 44% садов в регионе пострадали от заморозков
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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

До 44% садовых хозяйств в Воронежской области пострадали от прошедших в конце апреля — начале мая заморозков. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наиболее тяжелые последствия - у садоводов: <...> до 70% завязей плодовых культур в ряде хозяйств. Общая площадь поврежденных садов и ягодников — более 2,6 тысячи гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона. Это означает, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ожидаемого», — сообщили власти региона.

Уточняется, что более 30 тысяч гектаров посевов пострадали от заморозков, в первую очередь урожаи свеклы и озимых. Сейчас власти Воронежской области выясняют размер ущерба для аграриев.

Также председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин заявил, что перепады температур в России привели к тому, что от заморозков пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более чем 1 млн га посеянных.

Ранее россиянам назвали способы защиты растений от стресса.

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