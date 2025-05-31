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Костин предложил пари на щелчки насчет ключевой ставки ЦБ

Костин заявил, что готов участвовать в пари на 10 щелчков о решении ЦБ по ставке
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что готов участвовать в пари на десять щелчков по лбу вокруг решения Банка России по ключевой ставке — банкир утверждает, что в следующую пятницу, 6 июня, ставка будет снижена. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ВТБ, которая передала слова Костина.

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. «Сакральное знание» с точным движением ключевой ставки доступно только «магистрам игры» из ЦБ», — заявил Костин.

Он добавил, что готов устроить пари в подтверждение своих слов — на десять щелчков по лбу.

Заявление Костина появилось на фоне прогноза первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова — он утверждает, что снижать ключевую ставку на заседании Банка России в июне слишком рискованно.

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