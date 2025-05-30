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В ВТБ заявили, что снижение ключевой ставки в июне было бы «слишком рискованным»

Пьянов: снижение ключевой ставки в России в июне слишком рискованно
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Снижать ключевую ставку на заседании Банка России в июне слишком рискованно. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов передает «Интерфакс».

«Снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным», — сказал он.

В апреле глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ключевая ставка в ближайшее время, скорее всего, останется на уровне 21%. Однако он не исключил, что к концу года будет снижение до 18%.

Остапкович выразил мнение, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%, так как инфляция не замедляется. При этом он обратил внимание на то, что сокращается уровень кредитования, и это является позитивным сигналом.

В заключение эксперт отметил, что снижать ключевую ставку сейчас нет смысла.

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