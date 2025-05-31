В России возник дефицит сварщиков. По итогам апреля их не хватает более чем в 35 регионах страны, острее всего кадровый голод ощущается в Карачаево-Черкесской Республике — только 1 резюме на вакансию при норме от 4 до 7,9. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Недостаток сварщиков наблюдается в Еврейской автономной области (1,2 резюме на вакансию), Тамбовской области и Красноярском крае (по 2,2), в Липецкой и Владимирской областях (по 2,4) и Амурской области (2,5).

За январь-май 2025 года в России было опубликовано более 48 тыс. вакансий для сварщиков, за аналогичный период прошлого года — 44 тыс. В этом году больше всего предложений для мастеров полуавтоматической и аргонной дуговой сварки было зафиксировано в Московской области (2,4 тыс.), в Республике Башкортостан (2,2 тыс.), в Свердловской области (1,9 тыс.), Москве (1,7 тыс.), Красноярском и Краснодарском крае (по 1,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (1,5 тыс.). Реже всего искали сварщиков работодатели в республиках Северо-Кавказского федерального округа — менее 40 вакансий в каждой из них.

Что касается зарплатных предложений для сварщиков, то в целом по России медиана довольно высока — 117,6 тыс. рублей. В региональном разрезе больше всего таким специалистам готовы платить в Амурской области (медиана — 140 тыс. рублей), Иркутской области (146 тыс. рублей), Республике Башкортостан (151 тыс. рублей), Магаданской области (162 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (184 тыс. рублей).

Работодатели ожидают от специалистов навыков ручной дуговой, аргонодуговой и газовой сварки, сварки металлоконструкций и трубопроводов, владения полуавтоматом, умения читать чертежи, настраивать параметры сварочного оборудования и исправлять дефекты.

Ранее сообщалось, что менее четверти российских компаний не испытывают нехватку кадров.