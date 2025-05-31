Стало известно, сколько россиян предпочитают азиатские продукты

Более половины опрошенных россиян (54%) регулярно покупают и едят азиатские продукты. Об этом говорится в исследовании сети магазинов Fix Price и Института человека РОМИР, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

К азиатским продуктам особенно тяготеет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет — среди этой категории респондентов этот показатель достигает 62%. Старшее поколение проявляет меньший интерес: среди россиян в возрасте от 55 до 64 лет азиатскую кухню выбирают 53%.

33% готовы тратить на азиатскую еду до 2 тыс. рублей в месяц. Молодые люди чаще готовы выделять на такие продукты более 2 тыс. рублей, тогда как старшее поколение в большинстве случаев ограничивается суммой до 500 рублей.

56% опрошенных называют главной причиной своей любви к азиатской еде необычные вкусовые сочетания. 40% выбирают такую пишу за ее остроту.

71% россиян предпочитают есть азиатскую еду в компании — чаще всего с друзьями или семьей. 55% респондентов (особенно в возрасте от 18 до 24 лет) перед покупкой продуктов из Азии читают отзывы о них.

Впрочем, у азиатской еды есть критики. Треть россиян из тех, кто не любит азиатскую еду, признались, что такое отношение сфоррмировалось из-за ее остроты (31%), столько же предпочитают блюда других кухонь. Еще 23% заявили, что им непривычен вкус таких продуктов, а 18% не устраивает их вкусовое сочетание. Кроме того, 12% не знают, где их можно купить, 11% не доверяют составу, а у 4% обнаружилась аллергия.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее диетолог рассказала, что азиатские продукты не вредят фигуре.